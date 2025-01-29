Skandal görüntüler! Okul müdürü öğrencilere sert sözler ve şiddet uyguladı

Olayın geçen yıl Haziran ayında yaşandığı belirtilirken, ortaya çıkan görüntülerde Müdür A.D.’nin öğrencilerine sert sözler sarf ettiği ve fiziksel şiddet uyguladığı görülüyor. Müdürün öğrencilere, “Pavyon mu burası? Podyuma mı çıkıyorsunuz, okula mı geliyorsunuz belli değil! Her gün birini dövüyorsunuz, her gün sıkıntı çıkarıyorsunuz, küfür ediyor, öğretmene dikleniyorsunuz. Derdiniz ne sizin?” dediği, ardından ise öğrencilere sıra dayağı attığı iddia ediliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın basına yansımasının ardından Şırnak Valiliği, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, 28 Ocak 2025’te müdürlüğe ulaşan video görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 4. sınıf öğrencileri arasında disiplin problemleri yaşandığı, bazı velilerin de bu durumu kışkırttığı öne sürüldü. Öğrencilerin sıralara vurduğu, kurallara uymadığı ve eğitim ortamını olumsuz etkilediği ifade edilirken, müdürün tepkisinin öğrencileri disipline etmek ve eğitimi aksatmamak adına olduğu savunuldu.

Ancak görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayın detaylı bir şekilde araştırıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.