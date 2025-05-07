Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada, “Instagram platformunda ‘ilavetv.07’ kullanıcı adıyla yayın yapan Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı