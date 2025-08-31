Sokakta yürürken kurşun yağmuruna tutuldu! Eyüpsultan’da dehşet anları

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Mertcan Acar, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe silah sesleri mahallede paniğe yol açarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vurularak ağır yaralanan Acar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç kurtarılamadı. Acar’ın ölümü, mahallede büyük üzüntü yarattı.

GÖRGÜ TANIĞI: “İKİ KİŞİ ATEŞ ETTİ”

Olay anına tanık olan Efe Çömen, yaşananları şöyle anlattı:

“Arkadaşımla yolda yürüdüğüm esnada parka doğru giderken iki kişi geldi. Beyaz tişörtlü biri geldi, iki el ateş ettiler. Ondan sonra silah sesleri, bağırış ve küfür sesleri geldi. Biz arkadaşımla hemen binanın içine girdik. Onlar kaçtı, biz de vurulan kişinin yanına gittik. Saldırganlar iki kişiydi, biri beyaz tişörtlü ve yüzünde maske vardı. Daha sonra ben aşağı doğru koşmaya başladım. Biz de arkadaşımla yaralının bacağını sardık.”

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.