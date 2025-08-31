Sokakta yürürken kurşun yağmuruna tutuldu! Eyüpsultan’da dehşet anları

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 20 yaşındaki Mertcan Acar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırganların peşine düştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sokakta yürürken kurşun yağmuruna tutuldu! Eyüpsultan’da dehşet anları
Yayınlanma:

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Mertcan Acar, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe silah sesleri mahallede paniğe yol açarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vurularak ağır yaralanan Acar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç kurtarılamadı. Acar’ın ölümü, mahallede büyük üzüntü yarattı.

GÖRGÜ TANIĞI: “İKİ KİŞİ ATEŞ ETTİ”

Olay anına tanık olan Efe Çömen, yaşananları şöyle anlattı:

“Arkadaşımla yolda yürüdüğüm esnada parka doğru giderken iki kişi geldi. Beyaz tişörtlü biri geldi, iki el ateş ettiler. Ondan sonra silah sesleri, bağırış ve küfür sesleri geldi. Biz arkadaşımla hemen binanın içine girdik. Onlar kaçtı, biz de vurulan kişinin yanına gittik. Saldırganlar iki kişiydi, biri beyaz tişörtlü ve yüzünde maske vardı. Daha sonra ben aşağı doğru koşmaya başladım. Biz de arkadaşımla yaralının bacağını sardık.”

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bursa’da cam fabrikasında iş kazası! Taşıma bandına sıkışan işçi ağır yaralandıBursa’da cam fabrikasında iş kazası! Taşıma bandına sıkışan işçi ağır yaralandıYurt
Avatarlarla “Evet!” dediler: Düğünler sanal evrene taşındı, hukuk ne diyor?Avatarlarla “Evet!” dediler: Düğünler sanal evrene taşındı, hukuk ne diyor?Yaşam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul Eyüpsultan silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ne konuştu?
Üniversitelilere hem gelir hem deneyim fırsatı!
Erdoğan ile Şi Cinping Çin'de bir araya geldi
Hurda Teşvik Yasası geri mi dönüyor?
Necip Hablemitoğlu cinayetinden CHP Kurultayına…
5G ihalesi için geri sayım başladı
Son 10 günde 198 şüpheli yakalandı!
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde yeni düzenleme
Nefes kesen gösteri uçuşu!
Çok Okunanlar
Emekliler dikkat! Emekliler dikkat!
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın! 700 bin TL’nizi 32 günde katlayın!
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde!