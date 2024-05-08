Soma faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisi hakim karşısında
Manisa Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili "Soma Davası"nda yargılanmayan kamu çalışanları ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Kamu görevlisi 28 kişi hakkında 10 yıl aradan sonra yargılama başladı. Kamu davasının ilk duruşması bugün Soma Adliyesi’nde görülüyor.
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi ağır yaralanmıştı. 2015 yılında başlayan ve 3 yıldan fazla süren dava sürecinde kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti.
Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlenerek Soma 2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.
Kamu davasının ilk duruşması saat 09.35’te Soma Adliyesi’nde başladı. Kamu görevlisi 28 kişi 10 yıl aradan sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.
Soma davasında 13 Nisan 2015’te 8’i tutuklu 37’si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanıkla Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018’deki 22’nci duruşmayla tamamlandı.
Soma Kömür İşletmeleri’nin yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etti. 9 Şubat 2021’de tutukluların, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi