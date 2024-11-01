Soma'da kuraklık zeytinyağı üretimini düşürdü: Üreticinin maliyet yükü artıyor

Yağmur az yağdı, zeytinlerdeki yağ oranı düştü. Manisa Soma'da üreticiler girdi maliyetlerinin yanı sıra kuraklıkla da mücadele ediyor. 5 kilogramdan 1 kilogram zeytinyağı alınırken bazı bölgelerde 10 likogramdan 1 kilogram yağ alınmaya başladı.

Osman Bekar Osman Bekar
Soma'da kuraklık zeytinyağı üretimini düşürdü: Üreticinin maliyet yükü artıyor
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Manisa Soma'da 2.5 milyon zeytin ağacı var. 50 bin tona yakın zeytinyağı üretiliyor. Ancak bu yıl bölge az yağış aldı, buna bağlı olarak meyvelerin yağ oranı da düştü.

Zeytin ağacının konumuna göre yağ kalitesi değişirken 5 kilodan 1 kilo ya da 10 kilodan 1 kilo yağ alınabiliyor. Girdi maliyetlerinin yanı sıra kuraklık çiftçiyi olumsuz etkiledi. Tehlike büyük.

Zeytin toplayan tarım işçileri de ekonomik kriz ve iş yükünün ağırlığı nedeniyle ücretini artırdı. 1300 ila 1500 lira arasında istenilen rakamlar üreticiyi zor durumda bırakıyor.

Hasat devam ederken zeytinyağı fiyatı toptancıda 180-190, fabrikada ise 200 lira bandında alıcı buluyor. Yağlık zeytinin üreticiden alış fiyatı da 30 lira.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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