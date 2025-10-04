Son dakika AFAD duyurdu: Aydın Söke açıklarında deprem

AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde Aydın’ın Söke ilçesi açıklarında saat 22.14’te 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde akşam saatlerinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Verilere göre, deprem 22.14’te Aydın’ın Söke ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3,7, derinliği ise 6,99 kilometre olarak ölçüldü.

deprem aydın söke
