Son dakika! Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre, saat 15:35'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem kaydedildi.
Depremin büyüklüğü 4.9 (Mw) olarak açıklandı.
Paylaşılan verilerde, sarsıntının yerin 11.02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Bölgeden henüz hasar veya olumsuz bir duruma ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.