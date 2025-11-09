SON DAKİKA: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi 4.5 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.

SON DAKİKA: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 11.58’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak kaydedildi. Yerin 7.14 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Depremin enlemi 39.22667 N, boylamı ise 28.01389 E olarak açıklandı.

