Son dakika deprem mi oldu? 6 Haziran 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, her gün çok sayıda küçük ve orta şiddette sarsıntı yaşanıyor. Bu depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından resmi internet sitelerinde yayınlanıyor.

6 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla kaydedilen son depremlere ilişkin güncel veriler şöyle:

son deprem (AFAD verisi)

Tarih: 06.06.2025

Saat: 06:10:27

Büyüklük: 2.6 (Mw)

Merkez Üssü: Battalgazi (Malatya)

Derinlik: 7 km



AFAD ve Kandilli'nin verilerine göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 2.6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yetkililer, vatandaşları resmi kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmeleri ve sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyarıyor.