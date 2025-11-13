Son dakika: İstanbul'da deprem oldu!

Son dakika... İstanbul'da deprem meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Son dakika: İstanbul'da deprem oldu!
Yayınlanma: Güncellenme:

Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre, İstanbul’da merkez üssü Silivri açıkları olan bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, saat 11.57’de kaydedilirken, depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin yerin 19,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.

Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi!Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi!Gezi
Bakan Bak açıkladı: 'Başvuran öğrencilerin yüzde 97'sini yurtlara yerleştirdik'Bakan Bak açıkladı: 'Başvuran öğrencilerin yüzde 97'sini yurtlara yerleştirdik'Gündem
deprem istanbul
Günün Manşetleri
Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu!
'Başvuran öğrencilerin yüzde 97'sini yurtlara yerleştirdik'
Konut satışları Ekim ayında 2025'in zirvesini gördü
Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ!
Buldan Belediyesi’nde 31 milyonluk kamu zararı iddiası
23 ilde 1.8 milyarlık dolandırıcılık çetesi çökertildi
'19 şehidimizin naaşına ulaştık, kara kutu bulundu'
'Sosyal medyaya yaş sınırı için titizlikle çalışıyoruz'
Kış lastiği uygulaması erkene alındı, denetimler sıkılaşacak
'Ucuz demir' vaadiyle 12 firmayı dolandırmışlar!
Çok Okunanlar
Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda! Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda!
Altın piyasasında son durum Altın piyasasında son durum
Milyonlarca sürücü merak ediyor: Akaryakıta zam mı geldi? Milyonlarca sürücü merak ediyor: Akaryakıta zam mı geldi?
Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ! Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ!
Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi! Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi!