Son dakika: İstanbul'da deprem oldu!

Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre, İstanbul’da merkez üssü Silivri açıkları olan bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, saat 11.57’de kaydedilirken, depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin yerin 19,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.