Son dakika: Marmaris'te otel yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir otelde yangın çıktı. Kazan dairesinde başladığı öğrenilen yangın otel odalarına sıçradı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Son dakika: Marmaris'te otel yangını
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Edinilen bilgiye göre, Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Otel odalarına sıçrayan yangını fark eden görevlilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.

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