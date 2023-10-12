SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu? Depremin Şiddeti Neydi?

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. Depremi doğrulayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi anında verileri paylaştı. Peki Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu? Depremin Şiddeti Neydi?
SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu?

AFAD verilerine Van'ın Tuşba ilçesinde saat 14.04'te 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Sosyal medyada depremi hisseden çoğu vatandaş panikle sokağa çıktıklarını yazdı.

Van'da Deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini anında sisteme düştü. Herhangi bir tehlikenin olmamasına karşın AFAD ekipleri  saha kontrolüne çıktı. 

12-10-2023 14:04:04 38.906 43.501 7 MW 4.7 Van Gölü - [04.01 km] Tuşba (Van) 606053

12-10-2023 13:51:10 39.258 34.117 7 ML 0.9 Merkez (Kırşehir) 606055

12-10-2023 13:39:12 37.31 37.041 7 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606052

12-10-2023 12:47:42 39.875 28.869 7.19 ML 1.7 Orhaneli (Bursa) 606054

12-10-2023 12:27:30 37.261 36.721 6.52 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606051

12-10-2023 12:19:57 41.261 41.558 7.03 ML 1.1 Murgul (Artvin) 606050

Kandilli Rasathanesi Verilerine Göre Türkiye'de Gerçekleşen Son Depremler... Hangi İllerde Deprem Yaşandı? 12 Ekim'deki Son Depremler...Kandilli Rasathanesi Verilerine Göre Türkiye'de Gerçekleşen Son Depremler... Hangi İllerde Deprem Yaşandı? 12 Ekim'deki Son Depremler...Yurt
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