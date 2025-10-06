Son dakika...Malatya’da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 10.37’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 10,77 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Sarsıntının merkez üssünün Battalgazi olarak belirlendi. Deprem, çevredeki bazı ilçelerden ve kent merkezinden de hissedildi.

Deprem sırasında bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden dışarı çıktıkları görüldü. Kısa süreli sarsıntı nedeniyle bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

