Spor basınının duayen ismi Ümit Aktar hayatını kaybetti

Spor basınının duayen isimlerinden Ümit Aktan hayatını kaybetti. Aynı zamanda Galatasaray altyapısında forma giymiş eski bir futbolcu olan Aktan’ın vefatı, spor camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Aktan’ın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi gördüğü biliniyordu.

Galatasaray Kulübü, Aktan’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz."

