Staj-çıraklık mağdurları miting yapacak

Staj ve çırak olarak çalışmalarına rağmen erken emeklilikten yararlanmayan staj ve çıraklık mağdurları İstanbul'da eylem yapacak. Staj ve çıraklık döneminin SGK başlangıcı olmasını talep eden mağdurlar 17 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Kartal Meydanı’nda bir araya gelip hükümete seslenecek.

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Staj-çıraklık mağdurları miting yapacak
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Staj ve çıraklık mağdurları bir kez daha bir araya gelerek taleplerini dile getirecek.

Staj ve çıraklık döneminin SGK başlangıcı olmasını talep eden mağdurlar 17 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Kartal Meydanı’nda miting yapacak.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Bal, mağduriyetin giderilmesi için yasal düzenleme gerektiğini ifade etti.

Murat Bal, "Bu mitinge Türkiye'nin her yerinden dernek ve temsilciliğimizden mağdurlarımız otobüslerle İstanbul'a gelecek. Bu büyük hak mücadelesinde herkes Kartal Meydanı'nda olmalı. Yasa çıkana kadar hak mücadelesinin bitmeyeceğini bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

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