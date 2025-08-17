Su kaynakları alarm veriyor: İstanbul’un 4, Ankara’nın 3 aylık suyu kaldı

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, su yönetiminde ciddi eksikler bulunduğunu vurguladı. Yıldız, “Ülkemizde su yönetimi riski yönetmeye yeterince hazır değil. Barajlarda su bitip kriz ortaya çıktığında da planlı su kesintisi dışında yapılacak çok bir şey kalmıyor. Özellikle büyükşehirlerde su yönetiminde riski arttıran sebeplerin daha iyi görülmesi gerekiyor” dedi.

Ankara’da Çamlıdere Barajı ve İzmir’de Gördes Barajı’nda yeterli su tutulamadığını belirten Yıldız, arz ve talep yönetiminin birlikte yapılması gerektiğine dikkat çekti. Yıldız, “Su kullanımı konusunda denetim ve bilinçlendirme çalışmaları birlikte yürütülmeli. Şehirlerdeki suyumuzun ülke genelinde yüzde 45’i kayıp ve kaçak olarak israf oluyor. Bunun makul seviyeye çekilmesi artık bir zorunluluk” ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI: YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri İsmail Küçük, su havzalarının farklı amaçlarla kullanılmaya devam ettiğini, nüfus artışı ve tüketim baskısının talebi artırdığını hatırlattı. Küçük, “Bu sonuç, olağan dışı değil. Yanlış politikaların kaçınılmaz sonucu. Mevcut politika sürdürülürse su sorunları yıkıcı hale gelecek, göller, barajlar ve yer altı su kaynakları geri dönüşsüz bir çöküşle karşı karşıya kalacak” dedi.

Dursun Yıldız, su yönetiminin yalnızca devletin değil, sivil toplum ve vatandaşların da aktif katılımıyla yapılması gerektiğini vurguladı. Yıldız, “Vatandaşlar tasarruf tedbirlerine uymalı ve su kullanımı en az üçte bir oranında azaltılmalı. Yağış döneminde de tasarruf alışkanlığı sürmeli. Ancak bunun için devamlı ve güçlü bir su yönetim stratejisiyle sürdürülmesi şart” açıklamasını yaptı.

SU TÜKETİMİNDE BÜYÜK DENGESİZLİK VAR

Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1.566 metreküp olduğunu belirten uzmanlar, bunun “su fakirliği” yolunda ciddi bir işaret olduğuna dikkat çekiyor. Buna karşın bazı bölgelerde kişi başı tüketimin 8 bin metreküpe kadar çıkması dikkat çekiyor. Uzmanlar bu durumu, “Bazıları suya erişemezken, bazıları hakkının 5-6 kat su kullanıyor” şeklinde yorumluyor.

İsmail Küçük, yüksek miktarda su tüketen endüstriyel tesislerin su fakiri bölgelerde bulunmasının yeni sorunlar doğurduğunu belirtti. Küçük, “Bu durum uzak mesafeden su temini gibi sorunları doğuruyor. Su hakları konusunda yeni sorunlar çıkmasının kaçınılmaz olacağı su tartışmalar gündeme gelebilir” diye konuştu.