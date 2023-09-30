Su saatlerce gelmeyecek! İSKİ İstanbul'da hangi ilçeyi uyardı? Su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'da planlı su kesintileri pek çok insanı etkilemektedir. Bu nedenle su kesintilerine hazırlık yapmak günlük hayatın etkilenmemesi için büyük önem arz eder. İSKİ 30 Eylül günü için İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini duyurdu

İSKİ her gün su kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. Bu sayede yaşanacak olası kesintilere İstanbullular daha önceden hazırlanabilmektedir. Ancak bu kesintilerin uzun sürmesi bazen büyük sorunlar yaşanmasına neden olabilir.

Su kesintileri uzun süreli olmadıkları zaman daha kolay aşılabilir bir sorun olmaktadır. Hazırlıklı olunduğu sürece sorun olmayan su kesintileri İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaşı etkilemektedir. Bu nedenle su kesintilerine önceden su depolayarak hazırlık yapmak mümkündür.

İSKİ O İLÇEYİ UYARDI! AMAN DİKKAT, SU SAATLERCE GELMEYECEK!

Arnavutköy'de şebeke hattı arızasından kaynaklanan su kesintisi için çalışmalar devam ediyor. Arnavutköy'de sadece iki mahalle bu su kesintisinden etkilenecek: Bolluca ve Mavigöl mahallelerinde yaşanan arıza için çalışmanın bitmesi öngörülüyor.