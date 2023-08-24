Sultanbeyli'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyon

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma çerçevesinde 2 şüpheli şahsın hem aracında hem evindeki aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Sultanbeyli'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyon
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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçlarına yönelik yaptığı çalışmalarda, dün Y.E.G. ve D.K. isimli şüpheli şahısların kullandıkları bir araç ile uyuşturucu madde satışı yaptıklarını tespit etti. Şüpheli aracın takibi esnasında, şahısların araç içerisine H.B. isimli şahsı aldıkları görülmesi üzerine araç Mehmet Zahid Kotku caddesi üzerinde durduruldu.

SULTANBEYLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Araçta yapılan kontrollerde, 10 adet kilitli poşet içerisinde satışa hazır vaziyette esrar maddesi, 2 adet folyoya sarılı kokain maddesi ve 14 adet kilitli poşet içerisinde extacy hap ele geçirilerek şüpheli şahıslar yakalandı. Çalışmaların devamında Hamidiye Mahallesinde şüpheli şahısların ikamet adreslerine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, 2 adet poşet içerisinde toplamda 470 gram esrar, 32 adet poşet içerisinde toplamda 522 adet extacy hap ele geçirildi.


Konu ile ilgili yakalanan H.B. isimli şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Y.E.G. ile D.K. isimli şüpheli şahıslar “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçundan yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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