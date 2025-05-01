Sultangazi’de ormanda kaybolmuştu: Demans hastasından üç gündür haber yok

İstanbul Sultangazi'deki Mimar Sinan Kent Ormanı'nda kaybolan 56 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk'ten üç gündür haber alınamıyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda tüm orman didik didik aranıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sultangazi’de ormanda kaybolmuştu: Demans hastasından üç gündür haber yok
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Sultangazi'de, 28 Nisan günü kaybolan 56 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, üçüncü gününde de aralıksız sürüyor. Esenler’de yaşayan Öztürk’ten haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde, Öztürk’ün cep telefonundan son sinyalin Mimar Sinan Kent Ormanı’ndan alındığı belirlendi.

AFAD koordinasyonunda başlatılan arama faaliyetlerine polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri katılıyor. Mimar Sinan Kent Ormanı’nda dere kenarları, yamaçlar ve sık ormanlık alanlar tek tek taranıyor. Ekipler, Öztürk’ün sağ salim bulunması için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.

Arama çalışmalarının yapıldığı ormanlık alanda herhangi bir olumsuz duruma karşı sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Ekipler, Öztürk'ün bulunması halinde ilk müdahaleyi yapmak üzere teyakkuz halinde.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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