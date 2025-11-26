Sürücüler dikkat! Çok sayıda yol kapandı, ulaşım kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bültenine göre, Türkiye’nin birçok ana ulaşım aksında yapım, bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Karayolları üzerinde seyahat eden sürücülerin, devam eden yapım, bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle uymaları ve hızlarını düşürmeleri gerekiyor.
İşte önemli otoyol ve ana güzergahlardaki kısıtlamalar:
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu: Kuyuluk-Çeşmeli kavşakları arasındaki 0-1. kilometreler arasındaki yol yapım faaliyetleri sebebiyle bu güzergâhta ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu: Narlıdere Kavşağı mevkiinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle güzergâhın sağ şeridi ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sol ve orta şeritlerden devam ettiriliyor.
Akçakoca-Düzce Yolu: 20-24. kilometreler arasındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu: 39-42. kilometreler arasında yürütülen toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Nevşehir-Kayseri Yolu: 57-59. kilometreler arasındaki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Tekirdağ-Muratlı Yolu: 17-21. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Diyarbakır Yolu: 46-48. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.
Hopa-Borçka-Artvin Yolu: 62. kilometredeki Sümbüllü 4 Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımı sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Antalya-Manavgat Yolu: 14-16. kilometreler arasında yer alan Serik Köprülü Kavşağında köprü bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: 27-29. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı