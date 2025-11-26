Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi: Ara tatil kaldırılıyor mu?

Velilerden gelen yoğun talepler sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrilmişti. Bakan Yusuf Tekin, ara tatillerin geleceğine dair merak edilen süreci açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi: Ara tatil kaldırılıyor mu?
Yayınlanma:

Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunun ve özellikle velilerin merakla beklediği ara tatil konusuna değindi.

Bakan Tekin, eğitim-öğretim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık tatil uygulamasının sonlandırılması yönünde çok sayıda talep geldiğini belirtti. Bu talepler doğrultusunda Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Tekin, durumun ciddiyetini şu sözlerle aktardı: "Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz."

LİSE EĞİTİM SÜRESİ VE ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİNE YENİ TEDBİRLER

Bakan Tekin'in verdiği bilgiler sadece ara tatil ile sınırlı kalmadı. Liselerdeki eğitim süresine yönelik olası değişikliklerin şimdilik beklemede olduğunu kaydeden Tekin, eğitim sisteminde karşılaşılan önemli bir soruna da çözüm getireceklerini duyurdu.

Adrese dayalı kayıt sistemi uygulamasına rağmen, bu sistemi delen velilerle ilgili yeni tedbirler alınacağını belirten Bakan, bu konuda atılacak adımların detaylarını paylaşmadı ancak sistemin istismar edilmesinin önüne geçileceği mesajını verdi.

Meteoroloji uyardı: 26 Kasım’da hava nasıl olacak? İşte şehir şehir sıcaklık raporuMeteoroloji uyardı: 26 Kasım’da hava nasıl olacak? İşte şehir şehir sıcaklık raporuYurt
Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta sonuçlarıŞampiyonlar Ligi’nde 5. hafta sonuçlarıSpor
yusuf tekin ara tatil
Günün Manşetleri
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Maarif Kongresi'nde dikkat çeken mesajlar
İBB iddianamesi kabul edildi
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!
Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Küçükçekmece’de fabrika yangını Küçükçekmece’de fabrika yangını
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Esenyurt’ta korkutan patlama! Araç küle döndü Esenyurt’ta korkutan patlama! Araç küle döndü
Alkollü sürücünün rahat tavırları şaşırttı: “Çok çirkin çıkmışım” Alkollü sürücünün rahat tavırları şaşırttı: “Çok çirkin çıkmışım”