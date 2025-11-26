Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi: Ara tatil kaldırılıyor mu?

Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunun ve özellikle velilerin merakla beklediği ara tatil konusuna değindi.

Bakan Tekin, eğitim-öğretim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık tatil uygulamasının sonlandırılması yönünde çok sayıda talep geldiğini belirtti. Bu talepler doğrultusunda Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Tekin, durumun ciddiyetini şu sözlerle aktardı: "Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz."

LİSE EĞİTİM SÜRESİ VE ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİNE YENİ TEDBİRLER

Bakan Tekin'in verdiği bilgiler sadece ara tatil ile sınırlı kalmadı. Liselerdeki eğitim süresine yönelik olası değişikliklerin şimdilik beklemede olduğunu kaydeden Tekin, eğitim sisteminde karşılaşılan önemli bir soruna da çözüm getireceklerini duyurdu.

Adrese dayalı kayıt sistemi uygulamasına rağmen, bu sistemi delen velilerle ilgili yeni tedbirler alınacağını belirten Bakan, bu konuda atılacak adımların detaylarını paylaşmadı ancak sistemin istismar edilmesinin önüne geçileceği mesajını verdi.