Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında 9 karşılaşma oynandı. Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise’a 1-0 yenilirken, gecenin en büyük sürprizlerinden biri Manchester City’nin Leverkusen’e 2-0 kaybetmesi oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta sonuçları
Yayınlanma: Güncellenme:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. Devler Ligi’nde saat 20.45 seansında 2 mücadele oynandı. Galatasaray, sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup oldu. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ise ilk galibiyetini Ajax deplasmanında aldı.

Gecenin en dikkat çekici sonuçlarından biri Etihad Stadyumu’nda yaşandı. Manchester City, Alman ekibi Bayer Leverkusen’e 2-0 yenildi. Şampiyonlar Ligi’nde ilk 4 maçta 7 puan toplayarak çıkış yakalayan Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise Napoli deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle döndü.

Avrupa’nın iki dev ekiplerini buluşturan karşılaşmada gülen taraf Chelsea oldu. İngiliz ekibi, Barcelona’yı 3-0 mağlup ederek puanını 10’a yükseltti. Juventus formasıyla sahaya çıkan milli futbolcu Kenan Yıldız, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. İtalyan temsilcisi, gol düellosuna sahne olan mücadelede Bodo/Glimt’i deplasmanda 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan karşılaşmalar ve sonuçlar şöyle:

Galatasaray - Union SG: 0-1
Ajax - Benfica: 0-2
Manchester City - Bayer Leverkusen: 0-2
Chelsea - Barcelona: 3-0
Borussia Dortmund - Villarreal: 4-0
Napoli - Karabağ: 2-0
Slavia Prag - Athletic Bilbao: 0-0
Bodo/Glimt - Juventus: 2-3
Marsilya - Newcastle United: 2-1

Son Dakika: Küçükçekmece’de fabrika yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiSon Dakika: Küçükçekmece’de fabrika yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiYurt
Kaza yapan alkollü sürücünün rahat tavırları şaşırttı: “Çok çirkin çıkmışım”Kaza yapan alkollü sürücünün rahat tavırları şaşırttı: “Çok çirkin çıkmışım”Yurt
Esenyurt’ta korkutan patlama! Araç küle döndüEsenyurt’ta korkutan patlama! Araç küle döndüYurt
şampiyonlar ligi
Günün Manşetleri
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Maarif Kongresi'nde dikkat çeken mesajlar
İBB iddianamesi kabul edildi
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!
Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı
15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor
Çok Okunanlar
Küçükçekmece’de fabrika yangını Küçükçekmece’de fabrika yangını
Esenyurt’ta korkutan patlama! Araç küle döndü Esenyurt’ta korkutan patlama! Araç küle döndü
Alkollü sürücünün rahat tavırları şaşırttı: “Çok çirkin çıkmışım” Alkollü sürücünün rahat tavırları şaşırttı: “Çok çirkin çıkmışım”
Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta sonuçları Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta sonuçları
Yarın elektrikler kesilecek: 26 Kasım kesinti listesi Yarın elektrikler kesilecek: 26 Kasım kesinti listesi