Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. Devler Ligi’nde saat 20.45 seansında 2 mücadele oynandı. Galatasaray, sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup oldu. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ise ilk galibiyetini Ajax deplasmanında aldı.

Gecenin en dikkat çekici sonuçlarından biri Etihad Stadyumu’nda yaşandı. Manchester City, Alman ekibi Bayer Leverkusen’e 2-0 yenildi. Şampiyonlar Ligi’nde ilk 4 maçta 7 puan toplayarak çıkış yakalayan Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise Napoli deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle döndü.

Avrupa’nın iki dev ekiplerini buluşturan karşılaşmada gülen taraf Chelsea oldu. İngiliz ekibi, Barcelona’yı 3-0 mağlup ederek puanını 10’a yükseltti. Juventus formasıyla sahaya çıkan milli futbolcu Kenan Yıldız, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. İtalyan temsilcisi, gol düellosuna sahne olan mücadelede Bodo/Glimt’i deplasmanda 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan karşılaşmalar ve sonuçlar şöyle:

Galatasaray - Union SG: 0-1

Ajax - Benfica: 0-2

Manchester City - Bayer Leverkusen: 0-2

Chelsea - Barcelona: 3-0

Borussia Dortmund - Villarreal: 4-0

Napoli - Karabağ: 2-0

Slavia Prag - Athletic Bilbao: 0-0

Bodo/Glimt - Juventus: 2-3

Marsilya - Newcastle United: 2-1