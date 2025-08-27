Sürücüler dikkat! İşte 27 Ağustos çarşamba günü çalışma yapılan yollar
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 27 Ağustos 2025 tarihli yol durumu raporunu yayımladı.
Raporda, Türkiye genelinde yapım, bakım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı, bazı kesimlerde ise ulaşımın kontrollü olarak sağlanacağı belirtildi.
İşte yol durumu ayrıntıları:
TEM Otoyolu (Hendek-Akyazı Kavşağı arası 0-6. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolu (21-25. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Kırşehir-Ankara yolu (0-5. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Manisa-Turgutlu yolu (21-25. km): Yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Karapınar-Ereğli yolu (30-33. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir İl Sınırı yolu (42-49. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Korkuteli-Elmalı yolu (0-26. km): Üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolu (43-49. km, Çaydeğirmeni geçişi): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kapalı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Diyarbakır-Mardin yolu (10-12. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Artvin-Erzurum yolu (0-37. km): 20 tünelde elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları nedeniyle 27 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında, 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.