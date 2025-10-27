Sürücüler dikkat! İşte il il kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda önemli bir düzenlemeye gidildi. Otoyolun Muallimköy-Altınova kavşaklarındaki Osmangazi Köprüsü İstasyonu'nda yer alan "21" numaralı geniş araç şeridi trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşımın diğer şeritlerden sağlanacağı açıklandı.

Bir diğer önemli çalışma ise Anadolu Otoyolu'nda yürütülüyor. Otoyolun Hamamçayı Köprüsü'ndeki (Kızılcahamam mevkii) üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle, İstanbul istikametindeki "1125" metrelik kesim trafiğe kapatıldı. Bu bölgede trafik akışı, Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın güzergahının bir bölümünde, "13.00-17.00" saatleri arasında patlatmalı yol çalışması yapılacağı bildirildi. Belirtilen saatlerde yol trafiğe kapalı olacağından, trafik akışının Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı üzerinden sürdürülmesi sağlanacak.

Mersin-Adana istikametinde bulunan liman köprüsü üzerinde gerçekleştirilecek derz bakım onarım çalışmaları var. Bu çalışmalar nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılırken, trafik akışına liman D kapısı çıkışından "D-400-18" kara yolundan izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4. ile 55. kilometreleri arasındaki "32" tünel ve güzergahında ise drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması yapılacak. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

İŞTE ÇALIŞMA OLAN DİĞER GÜZERGAHLAR

KGM'nin bültenine göre yapım ve onarım çalışması olan diğer yollar ise şöyle sıralandı:

Nevşehir-Aksaray yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolunun 45-55. kilometrelerinde yürütülen onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun Kulu Bölge Hastanesi-Dinek kavşağındaki çalışmalar sebebiyle de ulaşım kontrollü devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Pazaryolu-Erzurum yolunun 64-65. kilometrelerinde yürütülen heyelan önleme çalışması sebebiyle ulaşımın bir servis yolundan devam ettiği bildirildi.