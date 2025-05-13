Sürücüler dikkat! Otoyol ve tünellerde çalışmalar sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları arasındaki 73-92. kilometrelerinde süren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle, her gece 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Bu süreçte sürücüler, Kandıra Kavşağı’ndan D-100 Karayolu’na yönlendirilecek. Aynı saatler arasında, TEM Otoyolu’nun Kandıra Kavşağı’ndan girişler de kapalı olacak.

İZMİR ÇEVRE OTOYOLU'NDA GECE ONARIMI

Balçova Viyadüğü’nde, çelik derz onarım çalışmaları kapsamında, İzmir Çevre Otoyolu'nun Limontepe-Çeşme-Marina istikameti, 00.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Bu saatlerde ulaşım, Fahrettin Altay ayrım kolundan sağlanacak.

TAG OTOYOLU VE TÜNELLERDE KONTROLLÜ TRAFİK

TAG Otoyolu’nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında, deprem hasarlarının giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ulaşım bu kesimde kontrollü olarak sağlanıyor.

DOĞU VE İÇ ANADOLU'DA YOLLAR DARALTILIYOR

Kırıkkale-Konya yolu üzerinde (Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevkisi) 28-33. kilometreler arasında yapılan toprak işleri nedeniyle Kırıkkale yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Batman-Siirt yolu (13-15. kilometre) sol şeridi kapatıldı, trafik sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde akıyor.

Yerköy-Delice yolu (4-9. kilometre) da bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak trafiğe açık.

KARADENİZ VE AKDENİZ'DE GECE KISITLAMALARI

Havza-Vezirköprü yolu (31-33. kilometre): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım eski servis yolundan sağlanıyor.

Trabzon’da Akyazı ve Trabzon Tünelleri: 45. ve 55. kilometrelerdeki çalışmalar nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde trafik kısa sürelerle durdurulacak, ulaşım tek şeritten kontrollü verilecek.

Taşağıl-İbradı yolunda, 56-63. kilometreler arasında bölünmüş yol yapımı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

MARMARA BÖLGESİNDE TÜNEL UYARISI

Sakarya-Bilecik il sınırındaki Osmangazi Tüneli’nin Bilecik-Sakarya yönündeki sol şeridinde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Ulaşım tek yönden, gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.