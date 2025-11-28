Sürücüler dikkat: Türkiye genelinde yol çalışmaları trafiği altüst etti

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yayımladığı yol durumu bültenine göre, ülke genelindeki birçok güzergahta çalışmalar kesintisiz olarak sürdürülüyor. Sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve yavaş seyretmeleri büyük önem taşıyor.

TEM Otoyolu Saray Kavşağı: Otoyola girişler, yürütülen üstyapı yenileme faaliyetleri sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Aydın-Denizli Otoyolu (1-9. km): Üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu (Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize Kavşakları, 3-8. km): Üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Geçişler, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya Yolu (34-37. km): Yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım, diğer yönden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu (Çaydeğirmeni belde geçişi, 43-49. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Niğde Yolu (5-10. km): Devam eden yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TÜNEL VE ŞERİT ÇALIŞMALARIYLA KONTROLLÜ GEÇİŞLER

Bazı güzergahlarda tünel bakımı ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak ilerliyor:

Trabzon-Maçka Yolu (3. km): Şehit Eren Bülbül Tüneli’nin Maçka-Trabzon yönünde elektrik ve elektronik sistem onarımı yapıldığı için ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya Yolu (19-52. km): Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerindeki bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, saat 17.00'ye kadar kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Tokat-Niksar Yolu (3-8. km): Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu (27-29. km): Yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması yapılarak trafiğe kontrollü olarak izin veriliyor.