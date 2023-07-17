Avcılık kapsamında, avlanması yasak olan memeli hayvanların dışında koruma altında olup ve öldürülmesi yasaklanmış sürüngenler vardır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmiş bu sürüngenleri vurmanın tazminat bedelleri arttı.

CARETTA CARETTA, YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI, NİL KAPLUMBASI VE FIRAT KAPLUMBAĞASI

Anadolu'da binlerce yıldır yaşamakta olan bu endemik canlıları öldürmenin tazminat bedelleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25.000 TL olarak belirlendi.

ÇÖL VARANI

Yapılan literatür çalışmalarında türün ülkemizin güney sınırında yayılmış olduğu ve Ceylanpınar, Birecik (Şanlıurfa), Silopi (Şırnak) ve Devegeçidi’nde (Diyarbakır) çok sınırlı alanlarda dağılış gösterdiği gözlenmektedir. Deniz seviyesinden bin 500 metre yüksekliğe kadar türün yayılış gösterdiği bilinmektedir.

Bu sevimli canlıları öldürmenin tazminat bedelleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 22.000 TL olarak belirlendi.

BEYAZBANTLI DAĞ ENGEREĞİ, WAGNER ENGEREĞİ, ANADOLU ENGEREĞİ, DAREVSKİ ENGEREĞİ, KAFKAS ENGEREĞİVE ÇORUH ENGEREĞİ

Genellike Anadolu Çaprazı Anti Toroslar ve Amanos dağları silsilelerinde yaşayan endemik bir engerek türleri olup, ülkemizin sahip olduğu önemli biyolojik zenginliklerden biridir.

Bu engerek türlerini öldürmenin tazminat bedeli Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 18.000 TL olarak belirlendi.

ÇÖL KOBRASI, BOLKAR ENGEREĞİ, BARAN ENGEREĞİ VE BOZKIR ENGEREĞİ

Genel olarak Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan Şanlıurfa ili, Irak'ın büyük çoğunluğu, batı İran (Huzistan Eyaleti ve Fars Eyaleti) ve Arap Yarımadası (Kuveyt ve Suudi Arabistan) yayılım gösterir.

Bu engerek türlerini öldürmenin tazminat bedeli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 13.000 TL olarak belirlendi.

KOCA ENGEREK, AĞRI ENGEREĞİ, ŞERİTLİ ENGEREK, BURUNLU ENGEREK VE KAFKAS BURUNLU ENGEREĞİ

Genellikle Orta Doğu'nun geniş bir alanı da dahil, Kuzey Afrika'dan Keşmir'in doğusuna kadar geniş bir habitatta yayılım gösteren engerek türleridir.

Bu engerekleri öldürmenin tazminat bedelleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafınca 11.000 TL olarak belirlendi.

Korunan memeli ve sürüngenlerden listede belirtilmeyen diğer türlerin öldürülmesi durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tazminat bedeli 3.000 TL olarak belirlendi.