Süt fabrikasında kazan patladı: İşçiler yaralandı!

Olay, Atatürk Mahallesi'ndeki süt fabrikasında gerçekleşti. Fabrikanın üretim alanında bulunan buhar kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası fabrikadaki çalışanlar büyük panik yaşadı.

PATLAMA SONRASI EKİPLER HIZLA OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olayda yaralanan 5 işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıları hastaneye sevk etti. Yaralılardan durumu ağır olan iki işçi, İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Patlamanın ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.