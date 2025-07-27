Süt fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde faaliyet gösteren bir süt işleme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın krema tankında saatler içerisinde henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Patlamada fabrika çalışanı Adnan Çetin ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Adnan Çetin, ambulansla Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çetin’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Adnan Çetin’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çanakkale Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.