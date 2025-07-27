Eskişehir’de dehşet: Eriyen dondurma yüzünden market sahibine palayla saldırdı!

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde eriyen dondurmasını değiştirmediği gerekçesiyle market sahibine palayla saldıran zanlı tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, market sahibinin saldırgana vantilatörle karşılık verdiği öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eskişehir’de dehşet: Eriyen dondurma yüzünden market sahibine palayla saldırdı!
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Erenköy Mahallesi Yamantürk Sokak’ta meydana gelen olayda, A.İ. isimli şüpheli, satın aldığı dondurmanın erimiş olduğu gerekçesiyle değiştirilmesini talep etti. Market sahibi R.B. (60) ise bu talebi kabul etmedi. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ., yanında getirdiği palayla market sahibine saldırdı.

MARKET SAHİBİ VANTİLATÖRLE KENDİNİ SAVUNDU

Saldırı anında kasanın arkasında bulunan R.B., eline geçirdiği bir vantilatörle kendini savunmaya çalıştı. Yaşanan dehşet anları marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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