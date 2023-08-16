Tadilatını yaptığı çatıdan balkona düştü ağır yaralandı!

Olay, saat 16.00 sıralarında Sümer Mahallesi 1268 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin çatısında tadilat çalışması yapmakta olan usta Evliya Ergün (58) bir anda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten 2'nci kattaki evin balkonuna kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

AĞIR YARALI!

Diğer işçilerin haber vermesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ergün, olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çatı ustasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayın meydana geldiği evin çatısında inceleme yaptı.