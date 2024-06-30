Taksim ve Şişhane Metro istasyonları kapanıyor: İşte detaylar

Metro İstanbul, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonlarının yanı sıra F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Taksim ve Şişhane Metro istasyonları kapanıyor: İşte detaylar
Editör: Yağmur Biçen

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Trenlerimiz Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmadan seferlerine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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