Tam 3 bin yıl öncesine ait: Muğla'da bulundu!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında yürütülen kazılarda, 1,5 metre derinlikte, yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait 12 seramik kremasyon mezar bulundu. Mezarların Arkaik döneme ait olabileceği değerlendiriliyor.

Milas Ovası’na hakim konumuyla dikkat çeken Beçin Kalesi, günümüze kadar ayakta kalan surları, hamamları, medreseleri ve camileriyle tarih meraklılarını ağırlıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan kale, her yıl binlerce ziyaretçi tarafından geziliyor.

KAZI ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ BULGULAR

Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazı çalışmalarıyla ilgili olarak, “Beçin iç kalesinde Menteşeoğlu döneminden kalan bir hamam var. Hamamın doğu tarafında yaptığımız kazılarda 12 kremasyon mezar ortaya çıktı. İçlerinde yakılmış cesetlerin küllerinin yer aldığı seramik kaplar gün yüzüne çıktı. Bu mezarlar Arkaik dönemden veya biraz daha öncesine ait olabilir” dedi.

Prof. Dr. Pektaş, kremasyon mezarların Orta Asya’dan Avrupa ve Orta Doğu’ya kadar birçok kültürde görülen bir uygulama olduğunu belirterek, “Yaklaşık 3 bin yıllık bu mezarlar Beçin ve bölge arkeolojisi açısından büyük önem taşıyor. Mezarlara çok yakın bir noktada yuvarlak bir yapı da ortaya çıkarıldı. Cesetlerin yakıldığı bir alan olabileceğini düşünüyoruz. Toprak örnekleri üzerinden yapılacak analizler, kesin sonuçları önümüzdeki yıllarda verecek” diye konuştu.