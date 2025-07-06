Tarımda tarihi zirve: Türkiye 74 milyar dolarlık hasılayla dünya yedincisi oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin 2024 yılı tarımsal üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre, tarımsal hasıla yüzde 7’lik artışla 74 milyar dolara yükseldi. Bu verilerle Türkiye, tarımsal üretim değeri bakımından tarihi bir başarıya imza atarak ilk kez 70 milyar dolar sınırını aştı.

Dünya Gazetesi'ne göre, Bakan Yumaklı, 2023 yılında 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılanın bu yıl 74 milyar dolara çıktığını belirtti. Yumaklı, Türkiye'nin tarım sektöründe istikrarlı büyümesini sürdürerek rekor seviyeye ulaştığını vurguladı.

DÜNYA BANKASI VERİLERİ TÜRKİYE’Yİ ZİRVEYE TAŞIDI

Dünya Bankası’nın yayımladığı küresel tarımsal hasıla sıralamasında Türkiye, 2024 yılı itibarıyla Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya ve Pakistan’ın ardından dünyanın en yüksek tarım üretim değerine sahip 7’nci ülkesi oldu.

Türkiye, geçtiğimiz yıl aynı listede 8’inci sırada yer alıyordu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektöründe ulaşılan bu başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, üreticilere ve sektör paydaşlarına teşekkür etti. Yumaklı, “Bu başarıda emeği geçen tüm çiftçilerimizi, üreticilerimizi ve tarım sanayimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız” ifadelerini kullandı.