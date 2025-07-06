Manavgat'ta hayvan parkından kaçmıştı: Aslan Zeus vurularak öldürüldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde özel bir hayvan parkından kaçan Zeus isimli erkek aslan, sabah saatlerinde bir tarım işçisine saldırarak yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından geniş güvenlik önlemleri alınırken, yeri tespit edilen aslan avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Manavgat'ta hayvan parkından kaçmıştı: Aslan Zeus vurularak öldürüldü
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde bulunan özel bir hayvan parkında sabahın erken saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Parkta bulunan “Zeus” isimli erkek aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafesinden kaçtı.

Ekonomim'e göre, kafesinden kaçan aslan, hayvan parkının yaklaşık bir kilometre uzağında tarlasında çalışan bir vatandaşa saldırdı.

Aslanın saldırdığı kişinin, bölgede tarım işleriyle uğraşan Süleyman Kır olduğu öğrenildi. Yaralanan Kır, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Hayvan parkının çevresi başta olmak üzere geniş bir alanda güvenlik önlemleri alındı. Olası yeni saldırıların önüne geçmek amacıyla, bölgeye giriş çıkışlar kontrollü şekilde durduruldu.

Aslan, yeri tespit edildikten sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

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