Tavuk çiftliği evinde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Yangın, Taraklı ilçesi Hark Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğine ait prefabrik evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Olayın hemen ardından, çevredeki itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ailenin çocukları C.K. (4) ve Ç.K. (3), yangının çıktığı evde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.