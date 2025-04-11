Tavuk çiftliği evinde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, tavuk çiftliğinde çalışan bir ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangın, acı bir sona yol açtı. İlk belirlemelere göre, yangında 1'i kız, 1'i erkek olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tavuk çiftliği evinde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
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Yangın, Taraklı ilçesi Hark Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğine ait prefabrik evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Olayın hemen ardından, çevredeki itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ailenin çocukları C.K. (4) ve Ç.K. (3), yangının çıktığı evde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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