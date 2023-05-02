TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını

TCG Anadolu halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. TCG Anadolu'yu Sarayburnu'nda 140 binden fazla vatandaş ziyaret etti.

TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını
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Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul programı tamamlanan TCG Anadolu'nun 3 Mayıs'ta İzmir'de olacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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