TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını
TCG Anadolu halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. TCG Anadolu'yu Sarayburnu'nda 140 binden fazla vatandaş ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul programı tamamlanan TCG Anadolu'nun 3 Mayıs'ta İzmir'de olacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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