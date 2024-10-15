TEKGIDA-İŞ Sendikası, 20 şehirde eş zamanlı açıklama yaptı

Sendikaya üye oldukları için işten atıldılar. "İşe geri alınana kadar Polenez'i boykot ediyoruz" dediler. Polonez Gıda işçileri Türkiye’nin her yerinde basın açıklaması yaptı.

20 Ekim’de Türkiye’nin en büyük mitingini yapacaklarını söyleyen Türk-iş, ekonomik krizin faturasını işçiye kestirmeyeceğiz dedi.

TEKGIDA-İŞ Sendikası Teşkilatlandırma Sekreteri Kemal Köse İstanbul'da açıklama yaotı. Köse, vatandaşların boykota destek vermesini istedi.

Kemal Köse, "Bugün burada, sadece sendika üyesi olduğu için ezilen, horlanan, işten çıkarılan, ekmeğinden olan Polonez işçilerine yaşatılan süreci bir kez daha paylaşarak verdiğimiz mücadeleye destek için çağrıda bulunuyoruz. Tekgıda İş Sendikası olarak anayasal hakkını kullandığı için işten çıkarılan 146 arkadaşımız işbaşı yaptırılana kadar, halkımızın tüketimden gelen gücünü kullanarak Polonez ürünlerini almamaya, tüketmemeye davet ediyoruz." dedi.

Bugüne kadar sendikanın iyi niyetli çağrılarına Polonez yöneticilerinden yanıt gelmediğini belirten Köse, İşverenin aslında anayasaya uymadığını vurguladı. Köse, "İşverenin tavrını bu noktaya taşıması üzerine, sendikamız artık daha aktif ve etkili eylemlerle mücadele etmeye ve tüketimden gelen gücünü kullanmaya karar vermiştir." dedi.