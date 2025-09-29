Tekirdağ’da feci kaza: İşçi servisiyle kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tekirdağ’da feci kaza: İşçi servisiyle kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Yayınlanma: Güncellenme:

Kaza, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde meydana geldi. 59 S 4015 plakalı işçi servisi minibüsü ile 34 BKD 27 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs ve kamyonda büyük hasar oluştu.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 7 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Çorlu Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi. Kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanı Ali Güngör, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin’de düğün faciası: 20 yaşındaki genci vuran zanlı tutuklandıMersin’de düğün faciası: 20 yaşındaki genci vuran zanlı tutuklandıYurt
Xabi Alonso’dan Arda Güler itirafı: "Hata yaptım”Xabi Alonso’dan Arda Güler itirafı: "Hata yaptım”Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tekirdağ
Günün Manşetleri
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı
Bankacılık sektörü 8 ayda 563 milyar lira kazandı
“AB üyeliğimiz Avrupa’nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır”
Soma’da santral açılsın, Muğla’da karşıyız
Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü?
Bursa’da kuraklık alarmı
İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı
2 firmanın baklavası hileli çıktı
Bir şehir daha büyükşehir oluyor
Çok Okunanlar
Şiddetli sağanak bu illeri vuracak! Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları
Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor!
150.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor? 150.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor?
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı