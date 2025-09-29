Tekirdağ’da feci kaza: İşçi servisiyle kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kaza, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde meydana geldi. 59 S 4015 plakalı işçi servisi minibüsü ile 34 BKD 27 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs ve kamyonda büyük hasar oluştu.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 7 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Çorlu Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi. Kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanı Ali Güngör, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.