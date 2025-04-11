Temel Conta işçileri 122 gündür grevde: "Sendika hakkımızı istiyoruz"

Sendikal örgütlülüklerini tanımayan işverene karşı 16 işçi greve çıktı. İşçiler, taleplerinin sadece ücret değil; aynı zamanda anayasal bir hak ve onur mücadelesi olduğunu vurguluyor.

Temel Conta işçileri, yıllardır emek verdikleri fabrikada daha iyi çalışma koşulları için adım attıklarını, ancak karşılarında işverenin baskıcı tutumunu bulduklarını belirtiyor. Grev çadırında direnişlerini sürdüren emekçiler, sendika haklarını kazanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ilan ediyor.