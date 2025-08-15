Terlikle araba kullanmak yasak mı? Cezası ne kadar?

Yaz aylarının bunaltıcı sıcakları, birçok sürücüyü rahat terliklerle otomobil kullanmaya teşvik ediyor. Peki, bu durum trafik kanunlarına göre sorun teşkil eder mi? İşte ayrıntılar...

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Yaz aylarında sıcaktan bunalan sürücüler, rahatlığı nedeniyle terliklerle direksiyon başına geçmeyi tercih edebiliyor. Ancak bu masum gibi görünen alışkanlık, yolda ciddi riskler doğurabiliyor.

Peki, terlikle araç kullanmak gerçekten yasak mı, bu durum sürücülere ceza getirir mi?

Teknik olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda terlikle araç kullanmayı açıkça yasaklayan bir hüküm yer almıyor. Ancak kanunun 47. maddesi, sürücülerin trafikte güvenliği riske eden davranışlardan kaçınmasını şart koşuyor. 

CEZA YAZILABİLİR Mİ?

Uzmanlar, özellikle arkası açık ya da kaygan tabanlı terliklerin pedal hakimiyetini zorlaştırarak sürüş güvenliğini azaltabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum tespit edilirse, “trafik güvenliğini tehlikeye düşürme” gerekçesiyle yaklaşık 2 168 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Bazı kaynaklar, cezayı daha düşük seviyelerde, örneğin 1 500 TL civarında gösterebiliyor; çünkü ceza miktarı, trafik polisinin takdirine göre değişiyor. 

Dahası, terlikle araç kullanmanın kazaya yol açması durumunda sürücü hem maddi hem de hukuki sorumluluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Sigorta şirketleri, bu tür ihmalli davranışları gerekçe göstererek tazminat ödemesini reddedebilir.

Uzmanlardan öneri: Sürüş güvenliğini artırmak için bağcıklı, düz tabanlı ve ayağı iyi kavrayan ayakkabılar tercih edilmeli; terlik gibi risk taşıyan tercihlerden uzak durulmalı.

araba Sürücü trafik kazası
