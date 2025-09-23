Ters yöne girip faciaya sebep olmuştu: Kocaeli’de anne ve bebeğinin öldüğü kazada karar

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.E.E. (25), müşteki sürücü Hüseyin Elsaid, kazada yaşamını yitiren Fatma Alzibid’in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın “taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek tahliye veya alt sınırdan ceza istedi. Sanık S.E.E. ise yolları bilmediğini, yanlışlıkla ters yöne girdiğini savunarak tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatları ise suçun bilirkişi raporuyla sabit olduğunu ifade ederek savcılığın mütalaasına katıldıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığı 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

KAZA 2023’TE YAŞANMIŞTI

Olay, 7 Kasım 2023’te D-130 kara yolu Körfez Mahallesi mevkisinde meydana gelmişti. Yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid yönetimindeki otomobil ile ters yöne giren S.E.E.’nin kullandığı cip çarpışmıştı.

Kazada, 4 aylık bebek Vetin Elsaid ve annesi Fatma Alzibid yaşamını yitirmiş, sürücülerle birlikte 5’i çocuk 10 kişi yaralanmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan cip sürücüsü S.E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.