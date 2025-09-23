Ters yöne girip faciaya sebep olmuştu: Kocaeli’de anne ve bebeğinin öldüğü kazada karar

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde hamile kadın ile 4 aylık bebeğinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada sanık S.E.E., 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ters yöne girip faciaya sebep olmuştu: Kocaeli’de anne ve bebeğinin öldüğü kazada karar
Yayınlanma:

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.E.E. (25), müşteki sürücü Hüseyin Elsaid, kazada yaşamını yitiren Fatma Alzibid’in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın “taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek tahliye veya alt sınırdan ceza istedi. Sanık S.E.E. ise yolları bilmediğini, yanlışlıkla ters yöne girdiğini savunarak tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatları ise suçun bilirkişi raporuyla sabit olduğunu ifade ederek savcılığın mütalaasına katıldıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığı 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

KAZA 2023’TE YAŞANMIŞTI

Olay, 7 Kasım 2023’te D-130 kara yolu Körfez Mahallesi mevkisinde meydana gelmişti. Yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid yönetimindeki otomobil ile ters yöne giren S.E.E.’nin kullandığı cip çarpışmıştı.

Kazada, 4 aylık bebek Vetin Elsaid ve annesi Fatma Alzibid yaşamını yitirmiş, sürücülerle birlikte 5’i çocuk 10 kişi yaralanmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan cip sürücüsü S.E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Perinçek’ten Erdoğan’a KKTC çağrısı: “Filistin ve KKTC’nin kardeştir”Perinçek’ten Erdoğan’a KKTC çağrısı: “Filistin ve KKTC’nin kardeştir”Gündem
Köpek cinayeti iddiasında yeni gelişme: Dava 17 Ekim'e ertelendiKöpek cinayeti iddiasında yeni gelişme: Dava 17 Ekim'e ertelendiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

kocaeli
Günün Manşetleri
Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras hakim karşısında
CHP, Berhan Şimşek’i disipline sevk etti
Perinçek’ten Erdoğan’a KKTC çağrısı
3 Belediye hakkında inceleme başlatıldı
Ticaret Bakanlığı 5 üründe tehlike tespit etti
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
FETÖ/PDY’nin üst düzey yapılanma sorumlusu
‘Şeyh Sait vatan hainidir’ demek suç değil
Ankara Büyükşehir Belediyesi soruşturma
13 ilde sağanak yağış bekleniyor
Çok Okunanlar
13 ilde sağanak yağış bekleniyor 13 ilde sağanak yağış bekleniyor
Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı
Meteoroloji’den 24 il için sağanak uyarısı: İşte yağış beklenen iller Meteoroloji’den 24 il için sağanak uyarısı: İşte yağış beklenen iller
Uzmanlar "Artık normal değil" diyor: Deprem için kritik uyarılar! Uzmanlar "Artık normal değil" diyor: Deprem için kritik uyarılar!
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!