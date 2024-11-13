'Tesettür mayo' yasağına ceza

2022 yılında ailesiyle tatilde olan Z.G., tesettürlü mayo ile site havuzuna girmek istediğinde, site yönetimi mayo, bikini ve şort dışındaki yüzme kıyafetlerinin hijyen kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle talebini reddetti. Z.G'nin yasağın kaldırılması için yaptığı başvuru, 30 hayır ve 5 evet oyuyla reddedildi. Bunun üzerine Z.G'nin avukatı, ayrımcılık yasağı ihlali gerekçesiyle TİHEK'e başvurdu.

TİHEK, değerlendirmesinde Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ve benzer bir başvuruda kullanılan görüşe atıfta bulunarak, tesettürlü mayo ile havuza girmenin hijyen açısından bilimsel olarak olumsuz bir etkisinin olmadığını belirtti. Tesettürlü mayonun, din ve inanç özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken TİHEK, kişilerin inançlarını özgürce yerine getirme hakkının kanunla ve yalnızca meşru bir amaca hizmet edecek şekilde sınırlandırılabileceğini vurguladı.

ÜST SINIRDAN CEZA

Site yönetiminin yasağının meşru bir amaca hizmet etmediğini ve ölçülülük ilkesine uygun olmadığını belirten TİHEK, bu durumun ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini ve Z.G'nin din ve inancını açıkça ifade etme özgürlüğünü engellediğini ifade etti. Bu sebeple Altınoluk Artemis Evleri Site Yönetimine 141 bin 934 lira tutarında idari para cezası verildi.

Kararın gerekçesinde, Anayasa'nın 10. maddesine göre herkesin eşit olduğu, 24. maddesinde ise din ve vicdan hürriyetinin tanımlandığı hatırlatıldı. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 3. maddesine göre de herkesin hak ve hürriyetlerden eşit biçimde yararlanma hakkına sahip olduğu vurgulandı. Tesettür mayosunun, din ve inanç hürriyetinin bir dışa vurumu olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.