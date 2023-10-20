TGB ve TÜGVA'dan Ortak Eylem! Ege Üniversitesi Öğrencileri Filistin İçin Ayakta
İzmir'de Ege Üniversitesi öğrencileri Filistin için bir araya geldi. Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Gençlik Vakfı Filistin’e destek açıklamasında İsrail kınandı, hükümete “Kürecik Radarını Kapatın” çağrısı yapıldı.
Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Gençlik Vakfı İzmir'de cuma namazı çıkışında Bilal Saygılı Camii'de Filistin’e destek için toplandı.
TÜGVA adına konuşma yapan İzmir Üniversitelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahmut Boğa İsrail’in zulmüne karşı birlik çağrısı yaptı. TGB adına açıklama yapan İzmir İl Başkanı Betül Kaya “İsrail’in arkasındaki gücün Amerikan Emperyalizmi olduğunu vurguladı. AK Parti hükümetine seslenen Kaya, " İsrail’e istihbarat sağlayan Kürecik Radarı kapatılmalı" dedi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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