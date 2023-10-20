TGB ve TÜGVA'dan Ortak Eylem! Ege Üniversitesi Öğrencileri Filistin İçin Ayakta

İzmir'de Ege Üniversitesi öğrencileri Filistin için bir araya geldi. Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Gençlik Vakfı Filistin’e destek açıklamasında İsrail kınandı, hükümete “Kürecik Radarını Kapatın” çağrısı yapıldı.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
Son Güncelleme:

Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Gençlik Vakfı İzmir'de cuma namazı çıkışında Bilal Saygılı Camii'de Filistin’e destek için toplandı.

TÜGVA adına konuşma yapan İzmir Üniversitelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahmut Boğa İsrail’in zulmüne karşı birlik çağrısı yaptı. TGB adına açıklama yapan İzmir İl Başkanı Betül Kaya “İsrail’in arkasındaki gücün Amerikan Emperyalizmi olduğunu vurguladı. AK Parti hükümetine seslenen Kaya, " İsrail’e istihbarat sağlayan Kürecik Radarı kapatılmalı" dedi.

Cumhuriyet'in 100. Yılında Anıtkabir'e! CKD ve TGB Vatandaşı 29 Ekim'de Anıtkabir'e ÇağırdıCumhuriyet'in 100. Yılında Anıtkabir'e! CKD ve TGB Vatandaşı 29 Ekim'de Anıtkabir'e ÇağırdıSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İzmir # tgb # TÜGVA # filistin # ege üniversitesi
Çok Okunanlar
İzmir'de Deprem Oldu!
İzmir'de Deprem Oldu!
Ersin Tatar'dan Filistin Açıklaması!
Ersin Tatar'dan Filistin Açıklaması!
Dışişleri Bakanlığından Tezkere Açıklaması!
Dışişleri Bakanlığından Tezkere Açıklaması!
Futbolu Kim Buldu ve İcat Etti?
Futbolu Kim Buldu ve İcat Etti?
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Öne Çıkanlar FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİ'NDEN ULUSAL'A ÖZEL RÖPORTAJ! FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİ'NDEN ULUSAL'A ÖZEL RÖPORTAJ! Jackson Hinkle Kimdir? Jackson Hinkle Kimdir?