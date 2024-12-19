THY'den "Guinness" rekoru

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma ünvanını 2012 yılından beri elinde bulunduran Türk Hava Yolları (THY), bu başarısını Guinness Dünya Rekoru ile tescilledi.

Mert Sagit Mert Sagit
THY'den "Guinness" rekoru
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THY, "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu (Most Countries Flown to by an Airline)" ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

THY'nin Şili'ye yaptığı ilk uçuşun ardından Santiago Arturo Merino Benítez Uluslararası Havalimanı'nda rekor sertifikası THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye takdim edildi.

THY Santiago'ya uçmaya başladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Guinness Dünya Rekorları yetkilileri ile THY yöneticilerinin katıldığı törende yaptığı konuşmada, bugün başlatılan en yeni rota olan Şili'nin başkenti Santiago'da olmaktan ve "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu" ünvanını burada almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu ayrıcalığa 10 yıldan fazla süredir sahip olan tek havayolu olarak, uçuş ağının gücünü gururla sergilediklerini dile getiren Ekşi, "Dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz" diye konuştu.

Guinness Dünya Rekorları MENA ve Türkiye Başkan Yardımcısı Talal Omar ise bugün, dünyayı birbirine bağlamaya olan kararlılığıyla havacılıkta vizyon ve mükemmelliği örnekleyen THY için seçkin bir dönüm noktasına imza attıklarını belirterek, "Bu olağanüstü başarı, diğer tüm havayollarından daha fazla uluslararası destinasyona ulaşarak küresel havacılık ortamındaki hayati rolünü teyit ediyor. THY'yi bu olağanüstü başarısından dolayı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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