Ticaret Bakanlığı’ndan kritik karar: Anne sütü satışı yasaklandı

Bakanlık açıklamasında, sosyal medyada ve çeşitli forumlarda denetimsiz şekilde artan anne sütü satışlarının sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi.

Yasak, anne sütü satışının yanı sıra bu tür alım-satım ilanlarının, tanıtımlarının ve forum paylaşımlarının yapılmasını ve bu içeriklere aracılık edilmesini de kapsıyor. Bakanlık, yasağa uymayanlar hakkında her ihlal için 684 bin 214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı, uygun koşullarda sağılmayan, taşınmayan ve saklanmayan anne sütünün bebek sağlığı için doğrudan tehlike oluşturduğunu vurguladı. Bu nedenle, kamu sağlığının korunması için alınan bu kararın önemli bir adım olduğunu ifade etti.