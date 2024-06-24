Tokat'ın meşhur yaprağında hasat başladı

Tokat'ın meşhur yaprağında hasat başladı. Coğrafi işaretli Erbaa bağ yaprağında 15 bin ton rekolte bekleniyor.

Editör: Ekrem Demir


Tokat’ın Erbaa ilçesinde ekonominin önemli gelir kaynaklarından birini yaprak oluşturuyor. 2017 yılında “Erbaa narince bağ yaprağı” adıyla coğrafi işaret belgesi alınmış..

Kendine has aroması, ince ve narin yapısıyla meşhur olan bağ yaprağı Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa başta olmak üzere on beşten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

İlçede 21 bin dekar alanda üretilen bağ yaprağı hasadı başladı. 15 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor..

Temmuz ayının ortalarına kadar sürmesi beklenen bağ yaprağı hasadını Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ziyaret etti. Karagöl, bağ yaprağının ilçe ekonomisi için önemine dikkat çekti.

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# tokat # erbaa
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