Tokat'ta zincirleme trafik kazası! 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada, biri jandarma olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Semih Balaban Caddesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 52 yaşındaki Uzman Çavuş S.A. idaresindeki 71 AAG 402 plakalı otomobile, 28 yaşındaki H.E.A. yönetimindeki 60 AEF 946 plakalı otomobil ve 21 yaşındaki M.B.'nin kullandığı 34 GSN 134 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 16 yaşındaki Ö.F.A. ve 17 yaşındaki H.B. yaralandı. Yarlılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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