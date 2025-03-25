Trabzon'da denizde ceset bulundu!

Trabzon’un Akçaabat ilçesi sahilinde sabah saatlerinde balıkçılar, su yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren balıkçılar, olay yerine ekiplerin sevk edilmesini sağladı.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisleri bölgeye intikal etti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, cesedi sudan çıkardı.

Denizden çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.