Trabzon'da denizde ceset bulundu!

Trabzon’un Akçaabat ilçesi sahilinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trabzon'da denizde ceset bulundu!
Yayınlanma:

Trabzon’un Akçaabat ilçesi sahilinde sabah saatlerinde balıkçılar, su yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren balıkçılar, olay yerine ekiplerin sevk edilmesini sağladı.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisleri bölgeye intikal etti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, cesedi sudan çıkardı.

Denizden çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakıyorGüler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakıyorEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

trabzon
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 33 konserine soruşturma
Uzmanlar çöl tozu için uyardı
CHP’de Olağanüstü Kurultay iptali için hukuki başvuru yapıldı
Çayda boya, sucukta deri dokusu ve eşek eti!
"Yasadışı eylemlerde 1133 kişi gözaltına alındı"
Şişli Belediyesi’nde deprem
"Yolsuzlukla mücadele için yolsuzluk mahkemeleri kurulmalı"
Hürmüz Boğazı'ndaki askeri üsler ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu Silivri'de!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Akaryakıta ilk zam geldi! Akaryakıta ilk zam geldi!
Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılarla görüşecek! Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılarla görüşecek!
AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti
Saraçhane'deki protestolar sonrası 41 kişi gözaltına alındı Saraçhane'deki protestolar sonrası 41 kişi gözaltına alındı