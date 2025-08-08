Trabzon’da feci kaza! Arap turistleri taşıyan minibüs dereye uçtu, ölü ve yaralılar var

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Yaylası Balık Gölü mevkiinde Arap uyruklu turistleri taşıyan bir minibüs, sürücüsünün virajı alamaması sonucu dere yatağına yuvarlandı. Mercedes Vito marka aracın henüz belirlenemeyen sürücüsü kazayı önleyemeyince araç metrelerce yükseklikten dereye düştü.

Yayladan geçen diğer turistler ve çevredeki vatandaşların 112 Acil hattını arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin uzun uğraşları sonucu güçlükle çıkarıldı.

İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralıların bölgeden tahliyesi için ambulans helikopter desteği istenirken, olay yerinde geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Kazada ölen ve yaralanan kişilerin kimliklerinin tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.